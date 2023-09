Jetzt offiziell: Die Stadtwerke senken die Strom- und Gaspreise

Die Lage auf dem Energiemarkt entspannt sich. Wie und wann das Landsberger Kommunalunternehmen darauf reagiert.

Die Stadtwerke Landsberg wollen zum 1. Januar 2024 die Preise für Strom und Gas deutlich gesenkt. Das teilt das Kommunalunternehmen in einer Pressemeldung mit, nachdem dies bereits gegenüber unserer Redaktion angedeutet worden war.

Die Senkung der Preise sei das Ergebnis einer langfristigen und risikoarmen Beschaffungsstrategie, die im "Beschaffungsleitfaden" der Stadtwerke festgelegt wurde. Das Kommunalunternehmen setzt laut Pressemeldung auf Stabilität und Versorgungssicherheit, indem es Energie in Tranchen über drei Jahre im Voraus einkaufe. Dadurch könnten Preisschwankungen am Beschaffungsmarkt effektiv abgefedert werden. "Netzentgelte und Umlagen werden 1:1 an die Kundinnen und Kunden weitergegeben, ohne versteckte Gebühren oder Überraschungen", teilen die Stadtwerke mit. "

Ausbezahlung eines Treuebonus

„Unsere langjährigen Stammkundinnen und Stammkunden erhalten im Rahmen der jährlichen Abrechnung besondere Anerkennung für ihre anhaltende Loyalität. Wir möchten uns bei ihnen dafür bedanken, dass sie uns die Treue halten und sich weiterhin für einen verlässlichen lokalen Anbieter wie die Stadtwerke Landsberg entschieden haben“, so Cornelia Schmidt, Abteilungsleitung Vertrieb und Marketing bei den Stadtwerken. Die endgültigen neuen Preise für 2024 werden den Kundinnen und Kunden in einem persönlichen Anschreiben Mitte November kommuniziert.

Die zurückliegenden Preiserhöhungen wurden bei den Stadtwerken Landsberg mit den hohen Kosten an Europas Energiemärkten begründet. "Wir können diese nie da gewesene Vervielfachung nicht vollständig auffangen", hatte Cornelia Schmidt Anfang September auf Nachfrage unserer Redaktion gesagt. Inzwischen hat sich die Lage auf dem Energiemarkt allerdings deutlich entspannt. Dennoch warten die Stadtwerke mit einer Erhöhung bis Anfang 2024.

Andere Kommunalunternehmen senken ihre Preise hingegen schon früher. Unlängst gaben etwa die Stadtwerke Augsburg bekannt, dass sie zum 1. Oktober ihre Preise für Strom und Gas in der Grundversorgung senken würden. Beim Gas läuft es auf eine Senkung um 35 Prozent auf dann 11,31 Cent pro Kilowattstunde hinaus, beim Strom auf eine um elf Prozent auf dann 46,57 Cent pro Kilowattstunde. Der Grundpreis beläuft sich brutto pro Monat auf 13,67 Euro (Strom) beziehungsweise 14,75 Euro (Gas). Nach Angaben der Stadtwerke Landsberg liegt im Tarif Stromkomfort der Preis aktuell bei 45,50 Cent pro Kilowattstunde mit einem jährlichen Grundpreis von 156,90 Euro. Beim Tarif Gaskomfort liegt der Preis derzeit bei 19 Cent pro Kilowattstunde mit einem Grundpreis von 144 Euro.

