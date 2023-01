Landsberg

Johannes Skudlik gibt sein letztes Silvesterkonzert in Landsberg

Zum letzten Mal: Johannes Skudlik an Silvester an der Orgel der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg.

Plus Silvester in Landsberg: Zum Abschied vom alten Jahr gibt Johannes Skudlik sein letztes Silvesterkonzert. Er greift noch einmal tief in die gut gefüllte Notentruhe.

Von Romi Löbhard

Stehende Ovationen, Bravorufe, nicht enden wollender Beifall – endlich wieder Orgelkonzert zu Silvester: Die Besucher in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg bekamen von Kantor Johannes Skudlik musikalische Leckerbissen serviert, die nicht weniger als einfach hinreißend gespielt waren. Und bei denen der Musiker die ganze Fülle des Instruments ausreizte, ja geradezu zelebrierte. Sie ist eine Königin, die Orgel der Kirche im Herzen der Stadt, ihr huldigte der baldige Ruheständler Skudlik mit einem bunten, unterhaltsamen Programm.

