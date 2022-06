Für das Johannisfeuer ist die Landsberger Feuerwehr im Einsatz

Plus Die Feuerwehr Landsberg bekämpft normalerweise Brände. Beim traditionellen Johannisfest sorgt sie für ein sicheres Feuer. Doch zuvor gibt es für die Feuerwehrleute viel zu tun.

Zwischen den Flammenzungen sieht man die Landsberger Stadtkulisse. Kinder, die in der ersten Reihe sitzen, lachen vor Freude. Das Johannisfeuer brannte endlich wieder und viele Menschen sind am Samstagabend gekommen, um diesen Moment zu genießen.