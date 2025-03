Josef Aigner ist Fotokünstler aus Leidenschaft

Sein Handwerkszeug hat Josef Aigner immer dabei. „Die kleine, unauffällige Kamera mit Festbrennweite, die sowohl in die Hosen- und Jackentasche, als auch ins Wimmerl passt, gibt mir viel Freiheit und motiviert mich, mehr zu experimentieren“, so der Fotokünstler aus Leidenschaft. Wie der kunstbegeisterte Hausherr Wolfgang Grimme, freute er sich über die vielen Leute, die den Weg zur Vernissage ins gleichnamige Kunsthaus im Vorderanger in Landsberg gefunden hatten.

