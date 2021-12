Landsberg

18:03 Uhr

Jubiläum in Landsberg: Die Stadtpfarrkirche wird 555

Plus Vor 555 Jahren wird die neu erbaute Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt geweiht. Warum sich die Landsberger damals in den Kopf setzen, ein so großes Gotteshaus zu bauen.

Von Wolfgang Daum und Thomas Wunder

Am 16. Dezember 1466 wurden die Altäre der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg geweiht. Damit war ein vorläufiger Schluss in der Baugeschichte erreicht, endgültig vollendet wurde die Kirche 1488. Kein Papst oder Bischof und kein Landesherr hatte den Bau dieser für damalige Verhältnisse gewaltigen Kirche befohlen, vielmehr hatten die Bürger und die Kirchengemeinde, was damals identisch war, sich in den Kopf gesetzt, eine eigene große Kirche zu erbauen.

