Jubiläumsprämie: 1973 Euro für alle Beschäftigten bei Rational

Das im Jahr 1973 gegründete Landsberger Unternehmen belohnt zum Jubiläum seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es wird eine hohe Summe ausgeschüttet.

Die Landsberger Firma Rational feiert ihr 50-jähriges Bestehen und möchte laut einer Pressemitteilung diesen bedeutenden Meilenstein mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern teilen. Als Anerkennung für die Treue und das Engagement jedes Einzelnen hat das Unternehmen beschlossen, weltweit eine Jubiläumsprämie in Höhe von 1973 Euro pro Kopf auszuzahlen.

In Summe wurden mehr als sechs Millionen Euro ausgeschüttet. "Diese großzügige Geste unterstreicht die Wertschätzung für die harte Arbeit und das Engagement der Belegschaft. Sie zeugt auch von der finanziellen Stärke des Unternehmens, die es in 50 erfolgreichen Jahre aufgebaut hat", heißt es in der Mitteilung.

Die Landsberger Firma Rational wurde 1973 gegründet

Die Prämie wurde im Rahmen eines Unternehmerforums und einer Videobotschaft weltweit an alle Mitarbeiter bekannt gegeben. „So eine erfreuliche Botschaft kurz vor dem Advent verkünden zu dürfen, war eine große Freude“, so Peter Stadelmann, Vorstandsvorsitzender der Rational AG. Die Überraschung habe für sehr viele Dankesworte an das Unternehmen, den Aufsichtsrat und den Vorstand gesorgt, teilt der Hersteller von Groß- und Industrieküchengeräten mit.

Bei Rational, 1973 von Siegfried Meister gegründet, sind 1580 Personen am Standort Landsberg beschäftigt. Weltweit arbeiten 2570 Menschen für das Unternehmen. 140 Millionen Speisen werden auf der ganzen Welt täglich mit Rational-Geräten zubereitet. Im Oktober fand im Landsberger Werk 3 nach vierjähriger zunächst corona- und dann umbaubedingter Pause wieder das 2013 initiierte Siegfried-Meister-Konzert statt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch