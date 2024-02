Landsberg

vor 2 Min.

Judith Walz zeigt ihre Werke in Landsberg

Werke von Judith Walz, wie diese Bildnisse von Kranich, Möwen und Katze, sind derzeit in einer Ausstellung im Altstadtsaal in Landsberg zu sehen.

Plus Die Ausstellung "Opposites+Variations" ist im Altstadtsaal zu sehen. Judith Walz ist in allen Stilrichtungen unterwegs.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Ein kreatives Universum aus 32 spannenden Arbeiten unterschiedlichster Ausdrucksformen der Mal- und Zeichenkunst, von gegenständlich bis abstrakt, in stimmiger Hängung, kann im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Landsberg bestaunt werden. Die nach Themen geordneten Arbeiten von Judith Walz, die sich selbst als „leidenschaftliche Hobbykünstlerin“ bezeichnet, verschmelzen in einem harmonischen Chaos zu Variationen der Gegensätze.

Die 70-jährige, in England geborene Lehrerin, hat sich früh von ihrem Vater für die Kunst begeistern lassen. In den 1980er-Jahren übersiedelte sie nach Augsburg und lebt jetzt seit 25 Jahren in Fuchstal. Unbeeinflusst vom klassischen Weg über eine Akademie, konnte die Autodidaktin ihre persönliche Ästhetik in einer enormen stilistischen Vielfalt entwickeln. Die stimmungsvollen Kompositionen von Blumen- und Landschaftsaquarellen strahlen in der farblichen Gestaltung zarter, verspielter Elemente einen besonderen Zauber aus. Den zart-rot-weißen gefüllten Tulpen, Osterglocken und Sonnenblumen, irischen und griechischen Landschaften mit Detailtreue und Farbenreichtum in warmen Sommerfarben oder im kühleren Winterkleid konzipiert, hängen faszinierende Sphären abstrakter Strukturen und Formen gegenüber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen