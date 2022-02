Jugend forscht: Landsberger Schülerin erforscht Bubble Tea

Am naturwissenschaftlichen Nachwuchswettbewerb Jugend forscht nimmt eine Landsbergerin teil - dabei befindet sie sich am anderen Ende der Welt. Möglich macht es der pandemiebedingte Online-Wettbewerb.

Auch dieses Jahr finden die Regionalwettbewerbe im Voralpenland von „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ als online Veranstaltung statt. 58 Schülerinnen und Schüler stellen sich der regionalen Vorausscheidung – mit 38 schlauen Projekten. Die Firma Hoerbiger fördert den Regionalwettbewerb als Patenunternehmen bereits zum 18. Mal. Am Donnerstag, 17. Februar, werden die Gewinnerprojekte bekannt gegeben. Mit Yuhan Ye befindet sich unter den Teilnehmenden auch eine Schülerin aus der Region.

Die Landsbergerin hat schon im vergangenen Jahr am Wettbewerb teilgenommen – und im regionalen Vorentscheid den ersten Platz gewonnen. Die 17-Jährige besucht das Marien-Gymnasium in Kaufbeuren. Unter dem Titel „Ionen auf Wanderschaft . . . wie Alginatperlen entstehen“ haben sich Ye und Projektpartnerin Nea Schönberger damit beschäftigt, den besten Gelierzeitpunkt für die Kugeln im Trendgetränk „Bubble Tea“ zu finden. Sie treten damit in der Fachrichtung Chemie an. Ihre Versuche mit Alginatperlen – auch falscher Kaviar genannt – stammen aus der Molekularküche. „Deshalb fokussieren wir uns auf die chemischen Prozesse bei der Zubereitung von Speisen und Getränken“, sagt Ye.

Jugend-forscht-Teilnehmerin aus Landsberg ist in Melbourne

Dass der Wettbewerb online stattfindet, ist für Ye ein klarer Vorteil. „Ich verbringe gerade ein Auslandsjahr in Melbourne“, erklärt sie. Der Grund dafür sei hauptsächlich, dass sie sich für andere Kulturen interessiere. Die meisten Versuche hätte das Duo vor seiner Abreise durchgeführt. „Danach war ich hauptsächlich für den theoretischen Teil und die schriftliche Arbeit zuständig“, erzählt die an Chemie interessierte Schülerin. Wenn es dann soweit ist und sie gemeinsam ihr Projekt vorstellen dürfen, melden sich an ihren Rechnern in Deutschland und Australien an. „Ich und meine Partnerin loggen uns dann zeitgleich für das Jurygespräch in die Videokonferenz ein“, sagt die Schülerin. Die letztjährige Online-Veranstaltung habe sie als technisch sehr gut organisiert wahrgenommen.

Ob Yuhan Ye mit ihrem Projekt auch dieses Jahr Erfolg haben wird, wird sich dann zeigen. Fest steht schon jetzt: Für die Siegerinnen und Sieger der Regionalebene geht es ab Mitte März 2022 weiter in die Landeswettbewerbe. Das Bundesfinale findet vom 26. bis 29. Mai in Lübeck statt.