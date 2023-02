Jugend musiziert in Landsberg: Ein Konzert als Höhepunkt

Plus Der Regionalwettbewerb von Jugend musiziert findet in Landsberg statt. Die Bewertungen fallen sehr positiv aus.

Das Konzert im Festsaal des Historischen Rathauses am Tag nach dem Jugend musiziert-Regionalwettbewerb Landsberg-Schongau war Schlusspunkt und i-Tüpfelchen gleichermaßen. Dazu eingeladen waren Musikerinnen und Musiker, die mit einem ersten Preis bedacht worden waren. Aus den Vorspielprogrammen waren dafür Lieblingsstücke oder ungewöhnliche beziehungsweise ausgefallene Kompositionen gewählt worden. Durch eine bunte Aneinanderreihung von Altersgruppen und Kategorien sowie Werken verschiedener Komponisten wurde das Konzert vom Start mit einem Pianisten bis zum Ende mit einem Streicherduo äußerst unterhaltsam.