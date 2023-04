Jugendbeirat: Der Skateplatz in Landsberg soll eine Miniramp bekommen

Plus Bald soll es ein neues Hindernis im Landsberger Skatepark geben. Außerdem bekommen die Planungen für das neue Jugendzentrum den letzten Feinschliff.

Eine Menge Dinge waren neulich in der Jugendbeiratssitzung im Jugendzentrum (Juze) zu besprechen. Unter anderem ging es um neuen Ideen für die Skateanlage an der Lechstraße: Der neu gegründete Verein Concrete LLocals e.V. stellte den Antrag für ein neues Hindernis: Laut dem Zweiten Vorsitzenden des Vereins, Falk Bornemann, wünscht sich die Skater-Community eine u-förmige "Miniramp", die sechs Meter breit und zehn Meter lang sein soll. Deren Nutzen steht auch für Noah Meichelböck, ein Mitglied im Verein sowie aktiver Skater, außer Frage. "Im Prinzip ist es wie ein eigener kleiner Miniskatepark und somit eine absolute Bereicherung."

Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) hielt die Idee für gut. Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) gefiel besonders, dass die Rampe für alle Skater geeignet ist – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. "So machen wir den Skatepark für alle Jugendlichen interessant." Vor der endgültigen Genehmigung müsse jedoch ein Lärmgutachten erstellt werden. Bornemann berichtete, dass bereits bei den Herstellern nachgefragt worden sei, wie man die Miniramp möglichst lärmarm produzieren kann. Eine Möglichkeit sei, die Metallelemente der Rampe durch Kunststoff zu ersetzen.