Jugendbeirat: Jugendliche möchten Zebrastreifen in der Altstadt

Plus Der Landsberger Jugendbeirat diskutiert über Verkehrsthemen. Warum die Stadt Wasserstandsanzeigen an der Karolinenbrücke ablehnt.

Laut Jugendbeirat hat die Stadt Landsberg noch viele Hausaufgaben zu erledigen. Das wurde in der jüngsten Sitzung deutlich. Direkt startete der Jugendbeirat mit seinem ersten Kritikpunkt: die städtischen Mülleimer. Diese reichten nicht aus und gingen zudem im Stadtbild unter – sie seien „Camouflage“, wurde in der Diskussion bemängelt und es wurde ein Wettbewerb vorgeschlagen, bei dem die Landsberger Jugend die Mülleimer neu gestaltet.