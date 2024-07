Jugendliche beschädigen Auto an der Katharinenstraße

Am Dienstagnachmittag hat ein Mann gegen 16.05 Uhr seinen Pkw in einer Grundstückszufahrt an der Katharinenstraße eingeparkt. Anschließend hörte er laut Polizeibericht einen dumpfen Schlag im Heckbereich. Hinter dem Fahrzeug standen zwei jugendliche Mädchen, die ihn beschimpften, weil er ihnen angeblich die Vorfahrt genommen hätte. Dann flüchteten die beiden auf ihren E-Scootern.

Der Mann stellte im Anschluss einen Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro, so die Polizei. Die Inspektion Landsberg nimmt unter der Telefonnummer 08191/9320 sachdienliche Hinweise entgegen. (AZ)