Jugendliche E-Scooter-Fahrerinnen bei Unfall in Landsberg leicht verletzt

Eine Autofahrerin will im Landsberger Westen abbiegen. Dabei übersieht sie die beiden Mädchen.

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend in Landsberg ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 20-jährige Autofahrerin gegen 18.20 Uhr vom Hindenburgring nach links in die Spöttinger Straße abbiegen. Zeitgleich befuhren zwei 15 und 13 Jahre alte Jugendliche auf einem E-Scooter den linksseitigen Fußweg des Hindenburgrings und wollten die Spöttinger Straße geradeaus überqueren.

Die Autofahrerin übersah den kreuzenden E-Scooter, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurden die beiden Mädchen auf dem Elektrokleinstfahrzeug leicht verletzt, teilt die Polizei mit. (AZ)

