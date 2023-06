Jugendlicher beschädigt in Landsberg eine Holzliege am Lech

Ein Jugendlicher tritt in Landsberg mit dem Fuß gegen eine der neuen Holzliegen am Lech. Das Holz bricht. Der junge Mann wird laut Polizei bei der Tat gefilmt.

Zu einer Sachbeschädigung ist es am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Landsberg gekommen. Laut Polizei befanden sich drei männliche Jugendliche an den neuen Holzliegen am Lech. Einer von ihnen nahm Anlauf und beschädigte dann mit seinem Fuß vorsätzlich eine der Liegen. Das Holz brach.

Der noch unbekannte Täter und seine Freunde könnten sich bei der Polizei Landsberg melden und sich selbst anhand von Videoaufzeichnungen bei der Tat identifizieren, heißt es im Polizeibericht. Sie wurden demnach gut erkennbar von Zeugen gefilmt. Der Schaden für die Allgemeinheit beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)

