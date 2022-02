Jugendlicher findet in Landsberg Geldbeutel und bringt ihn zur Polizei

Ehrlicher Finder in Landsberg: Ein Jugendlicher entdeckt einen Geldbeutel mit viel Inhalt und bringt ihn zur Polizei. Der Besitzer zeigt sich dankbar.

Ein 14-jähriger Landsberger hat am Donnerstagabend in der Von-Kühlmann-Straße einen Geldbeutel mit knapp 2200 Euro Bargeld gefunden. Laut Polizeibericht gab der ehrliche Finder den Geldbeutel mit sämtlichen Personaldokumenten bei der Polizeiinspektion Landsberg ab. Der verständigte und glückliche Verlierer bedankt sich ausdrücklich für die Ehrlichkeit und überreicht dem 14-Jährigen als Anerkennung einen Finderlohn von 100 Euro, so die Polizei. (lt)