Junge Solisten zeigen in Landsberg ihr Können

Plus Das Solistenkonzert der Städtischen Sing- und Musikschule in Landsberg ist etwas Besonderes. Für die Zuhörer und die jungen Musikerinnen und Musiker.

Ein Auftritt vor Publikum, in einem Raum, der hochkarätigen Musikern eine hervorragende Bühne bietet – das wird Schülerinnen und Schülern der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg mit dem Solistenkonzert im Festsaal des Historischen Rathauses ermöglicht. Ein solcher Auftritt sei schon etwas Besonderes, erklärte Musikschulleiterin Birgit Abe zu Beginn der jüngsten solchen Veranstaltung. Fast 30 Musizierende aller Alters- und Könnensstufen stellten sich dieser Herausforderung.