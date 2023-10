Landsberg

vor 50 Min.

Junge Talente und unentdeckte Perlen im Stadttheater

Plus Liedermacher Stefan Stoppok bringt Entdeckungen aus der Musikszene nach Landsberg. Damit füllt er an zwei Abenden den Saal des Stadttheaters.

Von Bärbel Knill Artikel anhören Shape

Stoppok, die 15te. Immer wieder, und immer wieder anders, aber immer ein musikalisches Erlebnis. Stefan Stoppok, langjähriger alljährlicher Gast im Landsberger Stadttheater, schafft es immer wieder, junge Talente und unentdeckte Perlen aus der Musikszene an Land und auf die Bühne zu ziehen. Seine Fans kommen aber gerade, um ihn solistisch zu hören. Stoppok hält seine Fans stets leicht hungrig, liefert zwei, drei Stücke zu Beginn und ein, zwei zum Ende des Programms, im Mittelteil vermischen sich die Interpreten. Dieses Programm ist so gefragt, dass man es seit einigen Jahren an zwei Abenden in Folge aufführt.

An diesem Abend im Stadttheater schwingt der legendäre Sänger und Gitarrist weniger Worte als sonst, dafür groovt er gleich los mit dem kernigen Blues „Zeit für ein Wunder“ – der Zustand der Welt war und ist ihm ein Anliegen. Seine Texte sind messerscharf formuliert, von poetisch-verträumt bis beißend sarkastisch. Es folgt „Wie schnell ist nix passiert“, „der Soundtrack für eigentlich alles“, wie der Sänger kommentiert, ein Spottlied auf alle Zauderer und Feiglinge, die lieber nichts tun, bevor es für sie unangenehm werden könnte. An der Gitarre ist Stoppok an diesem Abend in Hochform, er liefert einen Sound ab, als stehe eine ganze Band auf der Bühne, und das ganz ohne Computertechnik. Sein fantastisches Picking erlebte man unter anderem bei „Geld oder Leben“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen