Junger Mann spaziert in Schlappen und mit Joint durch Landsberg

Die Polizei kontrolliert in Landsberg einen 20-jährigen Fußgänger. Der muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein 20-jähriger Mann gegen 1.45 Uhr barfuß in Schlappen die Erpftinger Straße in Landsberg entlangspaziert. Als er sich beim Erkennen eines Streifenwagens ganz offensichtlich eines Joints entledigen und „verdrücken“ wollte, wurde er einer Kontrolle unterzogen.

Dabei wurde Betäubungsmittel in Tablettenform und Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, so die Polizei. (AZ)

