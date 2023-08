Junger Rollerfahrer ist in Landsberg ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei Landsberg kontrolliert den Jugendlichen am Donnerstag in der Münchener Straße. Auch der Halter des Rollers hat nun Ärger.

Am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr hat die Polizei in der Münchener Straße in Landsberg einen 17-jährigen Rollerfahrer kontrolliert. Der Jugendliche fuhr so schnell, dass er einer Fahrerlaubnis bedurft hätte. Eine solche konnte er allerdings nicht vorweisen.

Die Weiterfahrt wurde laut Polizei unterbunden. Gegen den jungen Rollerfahrer wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der 50-jährige Halter des Rollers wusste um die Geschwindigkeit des Fahrzeuges. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Ermächtigens zum Fahrern ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, so die Polizei. (AZ)

