Juniorprüfungen in der Städtischen Sing- und Musikschule

An den freiwilligen Leistungsprüfungen vom Verband Bayerischer Musikschulen (VBSM) nahmen am 25. November 2024 Schülerinnen und Schüler der Lehrkräfte Ewa Hartmann-Drogowska, Karin Hering, Isabella Hahn und Lukasz Walda teil und stellten ihre musikalischen Fähigkeiten und Kenntnisse erfolgreich unter Beweis.

Die Junior-1-Prüfung wurde am Waldhorn von Vitus Meyer, Lorenz Siegert, Ada Rückinger und Aloyse Quatrevalet absolviert. An der Blockflöte waren Julius Heithoff, Tino Hinterberger, Sophie Obermayr, Severin Juny und Elias Reiser und am Klavier Felizia Langer, Inga Ordner und Elli Mögele erfolgreich. Ebenfalls erfolgreich war die Junior-2-Prüfung von von Samuel Koschke an der Gitarre. Die Stadt Landsberg gratuliert allen Instrumentalistinnen und Instrumentalisten zur bestandenen Prüfung.

Das System der freiwilligen Leistungsprüfungen soll die Schülerinnen und Schüler der Musikschulen motivieren, ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Nach Absprache mit ihren Lehrkräften können sie sich dieser besonderen Herausforderung stellen. Dabei erfordert es Mut und Leidenschaft, sich freiwillig einer konzertanten Prüfungssituation zu stellen, die Aufregung zu meistern und musikalische Emotionen mit präziser Technik vor einer Jury zu präsentieren. Nach erfolgreicher Teilnahme werden Abzeichen und Urkunden in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen verliehen.

