Kabarett: Der „Landsberger Stecken“ wird wieder verliehen

Das „Kavernenduo 2.0“ nimmt Mitte März im Stadttheater Lokales auf die Schippe. Fünf Männer sind für den Preis nominiert.

Nach ihrem Debüt auf der Kleinkunstbühne des s‘Maximilianeum im Mai 2022 lassen die Landsberger Lokalkabarettisten vom „Kavernenduo 2.0“ die Kommunalpolitik der vergangenen beiden Jahre wieder Revue passieren und spüren in ihrem neuen Programm genüsslich-satirisch der Frage nach „Wer hat denn hier den Hut auf?“. Bei ihrem Auftritt am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr im Landsberger Stadttheater wird das „Kavernenduo 2.0“ auch den „Landsberger Stecken 2024“ verleihen. Fünf Personen aus dem öffentlichen Leben wurden dafür nominiert.

Spitzbübisch, ironisch und siebengescheit erheben die Satiriker wieder mahnend die Zeigefinger und beleuchten politische Entscheidungen in Stadt und Landkreis aus ihrem sehr eigenwilligen Blickwinkel, heißt es im Programm des Stadttheaters. Dass dabei auch manch prominente Persönlichkeit Federn lassen muss, würden die fünf Spötter augenzwinkernd und mit unverhohlenem Vergnügen in Kauf nehmen. Nach ihrem spöttischen Blick auf die Politik werden die fünf Mitglieder des „Kavernenduo 2.0“ den Träger des „Landsberger Stecken 2024“ bekannt geben.

Aus zwölf Kandidaten aus dem Landkreis Landsberg wurden fünf ausgewählt

Im Laufe der vergangenen beiden Jahre wurden der nicht ganz unabhängigen Jury zwölf Kandidaten für den „Landsberger Stecken 2024“ genannt, teilen Monica Calla, Claudia Steinhoff, Stefan Arnold, Matthias „Caruso“ Bartels und Rolf-J. Lang in einer Pressemeldung mit. Die Juroren hätten die fünf Personen aus dem öffentlichen Leben Landsbergs ausgewählt, die aus ihrer Sicht sich mit den besten Schildbürgerstreichen hervorgetan haben. In alphabetischer Reihenfolge seien unter juristischer Aufsicht folgende Personen des öffentlichen Lebens in Stadt und Landkreis für den „Landsberger Stecken 2024“ nominiert worden:

Andreas Braunegger , Bürgermeister von Denklingen

Bürgermeister von Ludwig Hartmann , Vizepräsident des Bayerischen Landtags

Vizepräsident des Johannes Hintersberger , Bürgermeister von Reichling

Bürgermeister von Stefan Jörg, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Landsberg-Ammersee

Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Erwin Karg , Bürgermeister von Fuchstal

Der Träger des „Landsberger Stecken 2024“ wird im Rahmen der Kabarett-Gala am 22. März mit einem in den vergangenen Jahren im Landkreis Landsberg entwickelten Wahlverfahren ermittelt und anschließend würdig gekürt, heißt es in der Pressemeldung. (AZ)

