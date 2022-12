Landsberg

Kabarett in Landsberg: Erwin Pelzig und der wunde Punkt

Plus Wenn Erwin Pelzig kommt, ist die Mittelschule Landsberg ausverkauft. Wie sein aktuelles Programm beim Publikum ankommt.

Von Dagmar Kübler

Das Publikum hat ihn vermisst – und er das Publikum. In der Aula der Landsberger Mittelschule trafen beider Sehnsüchte für zwei Stunden zusammen, was zu einem spielfreudigen Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig und ausverkauften Plätzen führte. Seit 1993 gibt es bereits den Pelzig, der als Franke gern das weiche D dem harten T bevorzugt, aber trotzdem klare Kante zeigt und den Finger in den wunden Punkt legt, so auch der Name des Programms.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

