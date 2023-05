Landsberg

vor 50 Min.

Kabarett in Landsberg: Sigi Zimmerschied und die Doppelmoral

Plus „Dopplerleben“ heißt das aktuelle Programm von Sigi Zimmerschied. Beim s‘Maximilianeum in Landsberg löst er das Rätsel hinter dem Titel.

Von Romi Löbhard

Es hat den Anschein, als wäre er gerade mit nichts zufrieden, ja geradezu unglücklich über das, was aktuell abläuft in der Weltg‘schicht‘. Oder gibt es keine Fakten mehr, nur noch Fake News? Sigi Zimmerschied gastierte mit seinem brandneuen Programm „Dopplerleben“ bei der Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum, und beides, Titel und Untertitel „Ein Fälscherleben“, geben erste Hinweise, worum es dem Kabarettisten aus Niederbayern geht: Doppelmoral, Unwahrheiten beziehungsweise hingerichtete Wahrheiten, Mogeleien.

Spielt er vielleicht auf den Dopplereffekt an, dieses physikalische Phänomen, bei dem sich Töne verändern? Die Politiker, die Zimmerschied so gern und stets ziemlich giftig aufs Korn nimmt, die sind höchstens wenig vertreten. Möglicherweise sind sie es nicht einmal mehr wert, dass über sie hergezogen wird? Fragen über Fragen, die im Verlauf des Abends im proppenvollen Saal des Stadttheaters nicht unbedingt Aufklärung erfahren. Der Start ins Programm ist – geheimnisvoll: Zimmerschied erscheint auf der Bühne, wandert wortlos umher, zeigt eine Mappe mit Schriftstücken. „Da“, beginnt er und bietet wie ein Marktschreier „fünf Impfungen und a Zusatzzahl für an Fuchzger“ an.

