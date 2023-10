Kabarettist Andreas Rebers ist „Rein geschäftlich“ in Landsberg

Plus Das aktuelle Programm ist der Saisonauftakt beim s'Maximilianeum. Das Publikum im Stadttheater reagiert begeistert.

Und am Ende des langen Abends im Landsberger Stadttheater durfte das Publikum eine weitere Qualifikation kennen lernen: Der vor allem als Kabarettist bekannte und als solcher vielfache ausgezeichnete Andreas Rebers, der seine Meinung zu diesem und jenem nicht nur vorgetragen, sondern auch mal besungen hatte, legte sein Akkordeon an und ließ die Finger beider Hände virtuos über Tasten und Knöpfe huschen. Das entfachte Begeisterungsstürme.

Andreas Rebers brachte sein aktuelles Programm „Rein geschäftlich“ mit nach Landsberg. Armin Federl vom Veranstalter s‘Maximilianeum machte in seiner Begrüßung zusätzlich Wahlwerbung mit zugegebenermaßen einem Spruch, der bereits mehr als ein paar Tage alt ist. Der Programmbeginn stand dazu in eigentümlichem Gegensatz – Andreas Rebers haute ordentlich rein auf die Grünen. „Waren die nicht mal pazifistisch und wollten die nicht rotieren?“