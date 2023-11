Kabarettist Helmut A. Binser hat urkomische Geschichten auf Lager

Als „Bavarian Influencer“ präsentiert sich der Musikkabarettist Helmut A. Binser in der Aula der Landsberger Mittelschule. Seine Follower feiern ihn lautstark.

"Servus, fällt euch was auf an mir?“ Der Oberpfälzer mit dem besonderen Draht zu seiner Heimat findet diesen mit seiner unverkrampften Kommunikation flugs zum Publikum in der fast ausverkauften Landsberger Mittelschulaula: „30 Kilo habe ich während Corona abgenommen und danach erst 17 Kilo wieder zugenommen“, sagte Helmut A. Binser. Die Vorzüge des bayerischen Bieres durchziehen das erheiternde Programm wie ein roter Faden.

Er erzählt gerne lustige Geschichten aus seinem Dorf, wo seit 500 Jahren immer wieder "zusammengeheiratet" wird, wo Dorffeste, Maibaum und Kirche eine noch längere Tradition haben. Nur der Mühlbauer Fritz, der bereits in der Schule eine "Strebersau" war, sei nun ein „Trader“, dessen unsichtbare Krypto-Aktien im Internettresor lagern. Er kam dabei vom Hundertsten ins Tausendste, wechselte zuweilen innerhalb eines Satzes das Thema, griff abwechselnd zur Harmonika oder Gitarre, sang Stimmungslieder, „damit ihr keinen Delay vom Lachen habt“. Er berichtete urkomisch von Schönheitsoperationen, rauschenden Feuerwehrfesten, Dampfstrahlern, Beziehungskisten, Linkshändern, die keine Rechte haben, kleinen Bauplätzen mit Toskana-Häusern, bis zu Österreichern, deren Körper nach einer Transplantation bayerische Ohren abstoßen und Mobbing auf niederbayrisch.

Selfies von der Herbertstraße in Hamburg

In seine Beziehung habe er einiges investiert, indem er einen zweiten Fernseher kaufte. Das neue Hobby des Dorfwirts, eine Modelleisenbahn ohne Zug zu bauen, führte Binser und zwei Spezis bis nach Hamburg, wo sie statt im Museum für Modelleisenbahn auf der Reeperbahn landeten. Weil der Metzger daheim im beschaulichen Runding Herbert heißt, verschickten sie Selfies von der gleichnamigen Straße. Die Reaktionen der Ehefrauen fielen entsprechend aus und das Publikum applaudierte begeistert zu den lustigen Moritaten.

Als er beschloss, seinen alten Schupfen anzuzünden, entstand daraus ein Fest für das ganze Dorf: „Meine Frau war mit den children unterwegs to the grandmother“. Nach dem lässigen Anzünden durch Toni, den Feuerwehrspezialisten, flog mit einer Riesenexplosion das Dach nach oben weg und kam nie wieder. Zusammen mit allen umliegenden Feuerwehren beschlossen die Bewohner, den Schupfen bis in die Morgenstunden kontrolliert abbrennen zu lassen. Toni schnitt sich beim sofortigen Aufbau des neuen Stadels mit der Handkreissäge zwei Finger ab, die in der Biotonne landeten, und bekam einen Freiflug mit dem Hubschrauber.

Das Publikum amüsierte sich prächtig, sang mit und ergänzte die Liedtexte. Es konnte nicht genug bekommen von dem selbstironischen Humor. Da mussten dann schon noch einige Zugaben her, wie die Story vom aufregenden Flug nach Los Angeles, die "Influencer-like" englische Vokabeln mit amerikanischem Slang enthielt. Nach dem Schlussspurt gab es regelrechte Beifallsstürme.

