Kabarettist Helmut Schleich zieht in Landsberg vom Leder

Helmut Schleich gastiert mit "Kauf du Sau" in Landsberg. Wie der Kabarettist den Ukraine-Krieg und die Corona-Krise sieht.

„Kaum verschiebst zwoa Jahr, scho kema d‘ Leit“, freut sich Helmut Schleich, der sein mehrfach verschobenes Kabarettprogramm in der Kleinkunstbühne s’Maximilianeum in Landsberg den aktuellen Geschehnissen anpasste und den Fokus weniger auf das Konsumverhalten, sondern mehr auf das Zeitgeschehen richtete. „Die Zeit, in der sich ehemalige Brudervölker gegenüberstehen ist nicht angetan für Heiterkeiten“. „Kauf du Sau“, bescherte dem hingerissenen Publikum trotzdem einen heiteren Abend, dank der brillanten Rhetorik mit saukomischen geistreichen Effekten eines Vollblutkabarettisten, der den Leuten aufs Maul schaut, sich über Politprominenz, Sicherheitskonferenzen, Nato-Gipfel, und die Bundeswehr als „eine berittene Gebirgsmarine zu Fuß“, echauffierte.

Scharfzüngig rüffelte Helmut Schleich die neue Regierung. „Der Kanzler mit dem schlechten Erinnerungsvermögen“ und seine Minister bekamen ihr Fett ab. „Witz ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt“. Er reflektierte über Corona-Regeln, den Genderwahn, über Grundrechtjammerer, das bayerische Brauchtum, absichtlich zu klein geschnittene Anzüge, Sprachhygiene und eine Berichterstattung, die teilweise an Manipulation grenzt. Die Pandemie habe die Menschen auf den Hund gebracht. „Es gehört zu den Ungereimtheiten des neuen bayerischen Absolutismus unter König Markus I., dass man zum Beispiel während der Ausgangssperre mit einem Hund die ganze Nacht draußen sein durfte. Da hätte es ja gereicht, sich eine Hundeleine zu kaufen. Und wenn die Polizei kontrolliert, sagt: Gerade ist er mir abgehauen“. Immer ausgefallenere Hunderassen müssten her, dabei ist ihm nicht klar, was den maltesischen Kapitänshund von einem ungarischen Busfahrerhund unterscheidet. „Aber vor Corona dachten wir auch, Bayern brauche Schulen“.

Helmut Schleich sorgte auch als "Franz Josef Strauß" für Lacher. Foto: Thorsten Jordan

Schleich wunderte sich über die neuen Gewohnheiten der Großstädter, „in Berlin trinken jetzt alle wieder Filterkaffee mit Schwallbrühung oder cold brew, kalt aufgießen, über Nacht stehen lassen, dann sind ganz andere Aromen drin“. Übertragen auf Bayern sieht er eine Riesenchance für die Tourismusbranche. „Weißwurst cold brew“. Stehenlassen im Wasser und in der Sonne, bis der erste Tourist sagt, „da sind ja völlig andere Aromen drin“. Eine solche Verlogenheit sei das gerne benutze „gerne“, viele seien schon beim „sehr gerne“, oder „bleiben sie bitte gesund“, das mittlerweile überall draufsteht. „Schönen Tag“, hieß früher in Bayern „schleich di“.

Noch eine bayerische Besonderheit sei die vierfache Verneinung: „Na koane Windpocken hob i no nia ned ghabt“. In seiner Paraderolle als Franz Josef Strauß, dem Erfinder Bayerns, dessen Mimik und Gestik Schleich perfekt beherrscht, berichtet er über seinen eigenhändigen Flug 1987 zu Gorbatschow nach Moskau, mit dem späteren Euro-Chaoten Waigel, dem G8-Versemmler und Transrapid-Verlierer Stoiber, und dem kreativen Altöttinger Steuersparer Tandler. „Diese Typen sollte man jetzt nach Moskau schicken und solange dort lassen, bis Putin kapituliert“.

"Aus einem Söder wird niemals ein Strauß"

Als Strauß übte Helmut Schleich bissige Kritik an seinen Nachfolgern. „Franz Josef Strauß, ist die Maßeinheit für die Bewertung von Ministerpräsidenten“. Auf deren Skala findet sich einer ganz unten, „Polit-Moses Söder, der sein Volk in der Wüste Pandemia darben lässt und ihm die Gesetzestafeln um die Ohren haut, die er vom Gottvater der Virologie Christian Heinrich Maria Drosten persönlich am Berge Charité überreicht bekam“. Fazit des Auferstandenen: „Aus einem Söder wird niemals ein Strauß – aus!“ Applaus! In der Zugabe trafen sich die Ratzinger-Brüder an der Himmelspforte, mit dem aus Schleich-Fernsehen bekannten, „gut, dass uns keiner zuhört“.

