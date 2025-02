Kabarettist rechnet mit Klimabewegung und Mentalität in Deutschland ab

Wir leben in unruhigen und herausfordernden Zeiten, das zeigen die Reden von Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und Landrat Thomas Eichinger (CSU) beim Neujahrsempfang von Stadt und Landkreis Landsberg mit rund 200 Gästen. Darauf geht auch der Physiker und Kabarettist Vince Ebert ein. Er skizziert anhand der Klimapolitik auf eindringliche und humoristische Weise, was seiner Ansicht nach im Land schiefläuft. Alle drei mahnen bei der Veranstaltung in der Mittelschule Landsberg mehr Mut und Veränderungswillen an.

Mit einem drastischen Beispiel beschreibt Vince Ebert seine Einschätzung zur Energiepolitik Deutschlands in den vergangenen Jahren: „Wir sind vom Dach gesprungen und hoffen, dass wir bis zur Landung fliegen lernen.“ Damit bezieht er sich auf den Ausstieg aus der Atomkraft, die die Nutzung der ebenfalls ungeliebten Kohlekraftwerke notwendig mache. Wer dies ebenfalls ablehne, benötige Gaskraftwerke, die seien seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine aber auch ein schwieriges Thema, so Ebert. „Es wurde aus den richtigen Gründen das Falsche getan“, fasst er seine Sicht auf das Thema zusammen. Und verweist darauf, dass die Speicherkapazitäten für Strom gerade einmal für 40 Minuten reichten im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls in Deutschland.

Grüne in Finnland sind für die Kernkraft

Ebert ist kein Leugner des Klimawandels. Er bezeichnet das Klima als hochkomplexes System und vergleicht die Entwicklung mit einem chronischen Diabetes, der behandelt werden müsse. Dafür sei aber ein ergebnisoffener Prozess nötig. „Es gilt, sich einzugestehen, dass wir uns verrannt haben, aber in Deutschland gibt es keine Fehlerkultur.“ Sowohl der Weltklimarat als auch die Grünen in Finnland sprächen sich dafür aus, die Nutzung der Kernkraft zu forcieren, betont er. In Deutschland sei das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen, wichtiger als das Richtige zu tun. Der Kabarettist stellt auch infrage, ob es Deutschland überhaupt gelingen könne, die angestrebte Klimaneutralität zu erreichen. „Wir scheitern schon am Bau eines Flughafens.“

Und wie kam der Auftritt beim Adressaten an? Landsbergs Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) fällt ein gespaltenes Urteil. „Ob die Äußerungen zielführend für den Diskurs sind, da habe ich Zweifel. Das Thema Endlagerung hat er nicht angesprochen. Dass der Diskurs technologieoffen geführt werden soll, dem stimme ich zu. Er hat aber erreicht, dass es hinterher bei den Gästen Gesprächsthema war.“

Ebert ging neben der Klimapolitik auch auf einen aus seiner Sicht weiteren negativen Faktor ein: das Verhalten der Menschen. Das sei irrational. „Sie glauben, bei einer Wahrscheinlichkeit von 1:140 Millionen, dass ausgerechnet sie den Lotto-Jackpot knacken. Raucher hingegen gehen nicht davon aus, dass ausgerechnet sie Lungenkrebs bekommen, dabei liegt die Quote hier 1:1000.“ Negativ wirke sich auch aus, dass die Deutschen nicht zum Optimismus neigten. „Die Spaßbremse und die Reiserücktrittsversicherung sind deutsche Erfindungen“, frozelte er.

Vince Ebert: „Von der Wissens- zur Besserwissergesellschaft“

Zudem sei Deutschland von einer Wissens- zu einer Besserwissergesellschaft geworden, in der Innovation kritisch gesehen werde. Er verwies auf die Künstliche Intelligenz und die Stammzellenforschung. „Mit so einer Stimmung wäre das Feuer vor 500.000 Jahren nicht genehmigt worden.“ Stark gelitten habe auch die Bereitschaft, Verantwortung zu tragen, stattdessen gebe es eine Vollkaskomentalität.

Beim Neujahrsempfang von Stadt und Landkreis Landsberg sprachen Landrat Thomas Eichinger und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl Grußworte. Foto: Thorsten Jordan

Die Worte von Ebert greift Landsbergs Oberbürgermeisterin auf. Auch aus ihrer Sicht mangelt es an Optimismus. „Ich verstehe, wenn Bürgerinnen und Bürger Sorgen haben, aber es gibt bei uns im Landkreis viele Gründe, optimistisch zu sein.“ Sie verweist auf die Baumaßnahmen an den Beruflichen Schulen und den Ammersee-Gymnasien, den sozialen Wohnungsbau, der vorangetrieben werde und den Beitritt zum MVV, der nach vielen Jahren endlich gelungen sei. Auch beim ehemaligen Fliegerhorst sei sie guter Dinge, dass heuer der Kauf erfolgen und die weitere Entwicklung vorangetrieben werden könne. Eine Einschätzung, die Penzings anwesender Bürgermeister Peter Hammer auf Nachfrage teilt: „Ich denke, wir sind auf der Zielgerade.“

Wichtig ist für Baumgartl auch, Städte und Gemeinden zu stärken und eine Entbürokratisierung vorzunehmen. Sie mahnt in ihrem Grußwort ebenso wie der Landrat, dass die Menschen zusammenstehen müssten, um die Demokratie und das Miteinander zu verteidigen. Thomas Eichinger beklagt in der Mittelschule „Hass und Polemik“ auf internationaler Ebene. Jeder Einzelne könne etwas zum Miteinander vor Ort beitragen. Eichinger spricht auch über die jüngsten Attentate und deren Folgen: „Es ist unschön, dass man sich rechtfertigen muss, wenn ein Faschingsumzug stattfindet. Wir alle hoffen und beten für ein gutes Jahr.“

Pianist Jan Röck sorgte mit seinem gelungenen Auftritt für den musikalischen Rahmen. Foto: Thorsten Jordan

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von Pianist Jan Röck. Der Musikpädagoge – er unterrichtet an einem Münchner Gymnasium und lebt in Landsberg – hat in der Vergangenheit als Schauspielmusiker am Staatstheater Karlsruhe und am Alten Schauspielhaus in Stuttgart gewirkt.