Kabarettist Urban Priol und seine Botschaft an die Landsberger

Plus Urban Priol begeistert mit seinem neuen Programm „Im Fluss“ im ausverkauften Saal der Mittelschule. Besonders seine Parodien kommen gut an.

Wie immer stehen dem Unterfranken die Haare zu Berge, wenn er vors Publikum tritt – kein Wunder, gibt es derzeit ja genügend Themen, die nicht nur einem Kabarettisten, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern die Haare zu Berge stehen lassen. So kann der Mann, der mit seinem Hemd ein Statement für die Artenvielfalt bei Fischen setzt, bei seinem neuen Programm „Im Fluss“ in der Aula der Landsberger Mittelschule aus dem Vollen schöpfen.

Bei „Im Fluss“ ist nicht etwa, der Lech gemeint – nein, vielmehr das Leben, das einem Fluss gleich in stetigem Wandel ist. Wie ein beständig dahinfließender Fluss sind auch die Themen, die Priol über sein Publikum ergießt, und die Figuren, an denen er sie aufhängt und die er grandios parodiert. Wie „Hubsi“ Aiwanger, dessen Dementi bei der Flugblattaffäre er zum Besten gibt oder auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit seinen gebetsmühlenhaften Warnungen von einer Coronainfektion „Wir müssen alle aufpassen, es ist noch nicht vorbei!“