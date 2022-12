Landsberg

vor 36 Min.

Ein Rundgang durch die Karikaturen-Ausstellung in der Säulenhalle

Die Ausstellung "Darüber lacht die Republik" rund um den früheren Reichspräsidenten Friedrich Ebert ist in der Säulenhalle in Landsberg zu sehen.

Plus Unter dem Motto "Darüber lacht die Republik" sind in der Landsberger Säulenhalle 70 Karikaturen über den ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert zu sehen.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Karikierende Darstellungen sind so alt wie die Menschheit. Die bildliche Satire fand sich auf römischen Wandmalereien, wie auf griechischen Vasen und feierte nach der Erfindung des Buchdrucks hierzulande einen Siegeszug in alle Gesellschaftsschichten. Friedrich Ebert und "seine" Reichskanzler in der Karikatur, hielten nun mit 70 Zeichnungen, acht Installationen und interessanten Hintergrundinformationen zur ersten deutschen Demokratie als Wanderausstellung der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte und in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt Landsberg Einzug in die Säulenhalle.

