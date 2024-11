Katharina Fischer hat schon mehrere Quereinstiege hinter sich

Der Fachkräftemangel bringt ein Phänomen hervor, das es in den letzten Jahrzehnten in Deutschland so nicht gab: Auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können noch einmal beruflich neu anfangen, entweder mit einer weiteren Ausbildung oder durch Einarbeitung und Qualifizierung direkt beim neuen Arbeitgeber. Motivierte Quereinsteiger haben heute gute Chancen – über ihren persönlichen Weg, Chancen und Risiken, finanzielle Aspekte und Lernen trotz Familie hat unsere Redaktion mit einigen Quereinsteigern gesprochen. Heute stellen wir Katharina Fischer (43) vor, Teamleiterin beim Betreuten Wohnen in Landsberg.

Dagmar Kübler

Quereinstieg

Landsberg