Katharinenberg: Landsbergs Grüne fordern eine Ampelanlage

Die Grünen-Fraktion im Landsberger Stadtrat fordert, eine Ampelanlage an der Einmündung der Dominikus-Zimmermann-Straße in die Katharinenstraße zu errichten.

Plus Im August verunglückt am Katharinenberg in Landsberg ein Radfahrer tödlich. Die Grünen im Stadtrat fordern in einem Antrag nun eine Ampelanlage an der Kreuzung.

Insbesondere für Radfahrende kann es am Katharinenberg in Landsberg gefährlich werden - schon mehrfach ist es dort zu Unfällen gekommen. Wie mehrfach berichtet, wurde Anfang August ein junger Rennradfahrer, der stadteinwärts unterwegs war, von einer aus der Dominikus-Zimmermann-Straße abbiegenden Autofahrerin übersehen. Der 28-Jährige stürzte und verstarb einen Tag später in einem Unfallklinikum. Im September hatte dann ein 42-Jähriger an selber Stelle in einer ähnlichen Situation großes Glück. Die Grünen im Stadtrat beantragen nun die Errichtung einer Ampelanlage an der Kreuzung. Die Stadtverwaltung möchte ebenfalls bald Lösungsvorschläge präsentieren, durch welche die Stelle entschärft werden soll.

