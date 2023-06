Landsberg

12:00 Uhr

Katzensenior Maxi aus Landsberg lebt seit 20 Jahren mit Metall in der Hüfte

Plus Kater Maxi wird 2003 bei einem Autounfall schwer verletzt. Seine Familie verzichtet auf den Urlaub und lässt ihn operieren. Bis heute macht er seinen Menschen große Freude.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Maxi ist 21 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Landsberg. Frauchen Barbara und Herrchen Michael Schweiger teilen sich ihr Zuhause mit Garten mit ihrem Kater seit 2002. Bis 2019 gehörte auch noch Maxis Bruder Moritz zur Familie, die beiden Kater wurden im Mai 2002 in Sandau geboren, wie Barbara Schweiger erzählt. Und Maxi überlebte einen Unfall schwer verletzt.

Maxis "Kindheit" verlief allerdings nicht so, wie man sich das für einen fidelen kleinen Katzenmann wünscht. Im Sommer 2003, da war Maxi gerade ein Jahr alt, kam es zu einem folgenschweren Unfall. Die beiden Katzenbrüder waren gerne in den Wiesen und Feldern um das Zuhause der Familie Schweiger unterwegs, das in einer eher ruhigen Sackgasse liegt. An jenem schicksalhaften Sommertag wurde Maxi von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen