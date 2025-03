Backen für den guten Zweck: Landsberger Bäcker unterstützt LandsAid

Ab sofort gibt es sie wieder: die süßen Herzen für einen guten Zweck. In der Landsberger Bäckerei Fischer am Hinteranger hat Bäckermeister Bernard Fischer die ersten Bleche seiner Spitzbubenherzen schon gebacken, gemeinsam mit seinem Team hübsch verpackt und mit einem LandsAid-Aufkleber versehen. Denn wie in den vergangenen Jahren geht ein Euro des Verkaufspreises an die Kauferinger Hilfsorganisation.

„Weiterhin möchten wir LandsAid und die wichtige Arbeit der Organisation unterstützen“, sagt Fischer. Seit 19 Jahren leistet LandsAid humanitäre Hilfe in Krisen- und Katastrophengebieten auf der ganzen Welt und setzt gleichzeitig langfristige und nachhaltige Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit um.

Landsberger Bäcker unterstützt LandsAid: Spitzbuben mit Nougatfüllung für den guten Zweck

„Der Erlös soll dort ankommen, wo Hilfe am schnellsten und dringendsten benötigt wird“, betont Fischer. Aktuell ist LandsAid unter anderem mit verschiedenen Projekten in der Ukraine unterwegs, aber auch in Simbabwe, Mosambik, Äthiopien, Griechenland, in der Türkei, Syrien, Gaza und in Deutschland.

Der Bäckermeister hat sich wieder das beliebte Gebäck aus feinem Mürbeteig und Marmelade ausgesucht – und dieses Mal eine weitere Variante mit einer Nougatfüllung kredenzt. Er hofft, dass der Verkauf wieder gut läuft – denn: „Jedes einzelne Plätzchen hilft, zu helfen.“ (AZ)