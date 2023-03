Exhibitionist in Kaufering: Polizei vermeldet Ermittlungserfolg

In Kaufering treibt in den vergangenen Monaten ein Exhibitionist sein Unwesen. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter nun ermittelt.

In den vergangenen Monaten ist in Kaufering immer wieder ein Exhibitionist unterwegs gewesen. In mindestens elf Fällen schlich er sich abends unbemerkt auf verschiedene Grundstücke in der Marktgemeinde. Nun vermeldet die Polizei Landsberg einen Ermittlungserfolg.

Nach Polizeiangaben suchte der Mann gezielt nach weiblichen Opfern, die sich etwa in Wohnzimmern alleine aufhielten und deren Rollläden bei eingeschalteter Innenraumbeleuchtung nicht geschlossen waren. Überwiegend im Terrassenbereich zog er dann seine Hose zwischen die Beine und begann zu onanieren, während er versuchte, nonverbal durch Gesten oder werfen von Gegenständen an die Scheiben oder auch Klopfen auf sich aufmerksam zu machen. In drei dieser Fälle wurde er von den Opfern wahrgenommen, bevor er seine Handlungen begann.

Die Wohnung des mutmaßlichen Täters wird durchsucht

Sobald die Opfer im Alter von 14 bis 28 Jahren in irgendeiner Form reagierten, flüchtete der Täter unerkannt. Bei seinen Tatausführungen trug er regelmäßig eine FFP2-Maske oder eine Stoffmaske sowie Kapuzenjacke oder Mütze, wodurch sein Gesicht und Kopfhaar bedeckt wurden. Die Taten erstreckten sich laut Polizei über den Zeitraum vom 27. September 2022 bis zum 17. Februar 2023.

Den Landsberger Ermittlern ist es nach anspruchsvollen Ermittlungen unter hohem Zeit- und Personalaufwand gelungen, einen 23-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Landsberg mit der Serie in Verbindung zu bringen. Anfang der Woche erfolgte laut Polizei auf richterlichen Beschluss die Durchsuchung seiner Wohnung. Es wurde dabei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, deren Auswertung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungsgruppe prüft in diesem Zusammenhang eine ähnliche Serie aus dem Jahr 2020. Im Zeitraum vom 26. Oktober 2020 bis zum 9. Dezember 2020 onanierte ein unbekannter junger Mann ebenfalls in elf Fällen vor Terrassentüren oder Fenstern. Die ersten Fälle ereigneten sich in Landsberg, bevor sich die weiteren Taten nach Kaufering verlagerten. Die Polizei Landsberg bittet weitere Geschädigte, die bislang noch keine Anzeige erstattet haben, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 mit den zuständigen Ermittlern in Verbindung zu setzten. (AZ)

