Prozess gegen Arzt: Wiederholt ist von "Blanko-Attesten" die Rede

Plus Ein Arzt aus Kaufering soll falsche Maskenatteste ausgestellt haben. Am vierten Verhandlungstag sagen nur zwei der neun erschienenen Zeugen aus.

In dem Schöffengerichtsverfahren gegen einen Arzt und Homöopath aus Kaufering fand der inzwischen vierte Verhandlungstag statt. Dieses Mal machten sieben der neun erschienenen Zeugen von ihrem Recht zur Aussageverweigerung Gebrauch. Das steht ihnen zu, da sie sich möglicherweise wegen einer Anstiftung zum Ausstellen eines falschen Gesundheitszeugnisses gegenüber dem Arzt schuldig gemacht haben und sich daher selbst belasten könnten.

Eine Zeugin gab an, sich unwohl zu fühlen und ist deswegen nicht gekommen, ohne ein entsprechendes Attest vorzulegen. Sie muss damit rechnen, zum nächsten Termin vorgeführt zu werden. Ein weiterer Zeuge, der nicht erschien, legte ein Attest vor, wonach er an Corona erkrankt sei und war damit entschuldigt.