Landsberg/Kaufering

vor 35 Min.

Sing- und Musikschule schickt Bewerbung an König Charles III.

Beim Orchesterkonzert der Städtischen Sing- und Musikschule in der Lechauhalle in Kaufering hatte auch das Maxiorchester unter Leitung von Elisabeth Pokorny einen Auftritt.

Plus Die Sing- und Musikschule Landsberg lädt zum Orchesterkonzert nach Kaufering. Was das mit der Krönungsfeier in England zu tun hat.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

"Wir wollen am 6. Mai zu den Krönungsfeierlichkeiten in den Buckingham Palace", sagten Sara Bauermann und Elena Janka beim großen Orchesterkonzert der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg in der übervollen Lechauhalle in Kaufering. "England braucht uns. Mit unserem Pomp und Glamour werden wir der Krönung frischen Wind einhauchen."

