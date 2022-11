Landsberg

13:01 Uhr

Holocaust-Gedenkort: Stiftung nimmt Landsberg in die Pflicht

Plus Eine Ausstellung informiert über die Planungen für eine Gedenkstätte im KZ-Außenlager Kaufering VII. Die Organisatoren appellieren an die Stadt Landsberg.

Von Dominik Stenzel

Die Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung thematisiert mit einer Ausstellung im Klostereck den Umgang mit den baulichen Überresten des KZ-Außenlagerkomplexes Kaufering VII. Stiftungspräsident Manfred Deiler und die Historikerin Dr. Edith Raim wollen damit auch ein "Signal des Aufbruchs" senden: Denn in ihren Augen ist die Zeit reif, mit der Gestaltung einer angemessenen Gedenkstätte voranzukommen. In einem Pressegespräch informieren die beiden Landsberger über den Stand der Planungen und nehmen die Stadt in die Pflicht.

