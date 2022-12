Kaufering VII: Gibt es Unterstützung aus Berlin?

Plus Die Europäische Holocaustgedenkstätte bei Landsberg soll zur Erinnerungsstätte werden. SPD-Fraktionschef Mützenich informiert sich vor Ort.

Seit 2021 ist die Juristin Carmen Wegge SPD-Vertreterin der Region im Deutschen Bundestag. Rolf Heinrich Mützenich, seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2019 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, besucht alle neu gewählten SPD-Abgeordneten in ihren Wahlkreisen, um sich vor Ort über Einrichtungen und aktuell anstehende Themen zu informieren. Auf eine solche Einrichtung, über deren Erhalt und Ausbau schon lange diskutiert wird, wollte Carmen Wegge aufmerksam machen. Die Überreste des Außenlagers Kaufering VII, zwischen Landsberg und Erpfting.