Kauferinger Arzt schweigt bei Prozessauftakt zu falschen Attesten

Auftakt des Prozesses gegen einen Arzt aus Kaufering am Amtsgericht Landsberg, wegen falscher Maskenbefreiungsatteste während Corona.

Plus Ein Arzt und Corona-Kritiker aus Kaufering soll falsche Atteste ausgestellt haben. Erst wird der Verhandlungstermin mehrfach verschoben und nun der gesamte Prozess.

Viel Trubel herrscht am Mittwochmorgen im Landsberger Amtsgericht. Einem Arzt aus Kaufering und zwei Mitarbeiterinnen wird vorgeworfen, in der Corona-Pandemie massenhaft falsche Masken-Befreiungsatteste ausgestellt zu haben. Der Impfkritiker ist deutschlandweit bekannt - das Interesse am Fall dementsprechend groß. Eine Stunde vor Beginn der Verhandlung warten bereits viele auf Einlass vor dem Gerichtsgebäude. Nicht jede Person bekommt einen der 25 Sitzplätze, Ausweise müssen vorgezeigt werden. Unter den Zuschauern befinden sich auch Unterstützer und Patienten des Arztes. Die Anwesenheit der Bereitschaftspolizei bleibt eine reine Sicherheitsvorkehrung. Seine Unterstützer verzichten auf plakativen Protest.

