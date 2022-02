Kein Badevergnügen am Landsberger Lechstrand für unter 16-Jährige

Plus Ein Gutachten zum Lechstrand wird im Stadtrat vorgestellt. Die Auflagen aus dem vergangenen Jahr müssen demnach bestehen bleiben. Für eine Altersgruppe wäre die Badestelle dann tabu.

Die Badesaison 2022 am Landsberger Lechstrand ist gesichert – sofern es sich um Besucher und Besucherinnen des Inselbads handelt, die mindestens 16 Jahre alt sind. Das ist das Fazit eines ausführlichen Berichts im Landsberger Stadtrat am Mittwochabend. Der Münchner Rechtsanwalt Dr. Georg Krafft stellte unter dem Tagesordnungspunkt 8 das von ihm erstellte Gutachten „Sicherheitskonzept Bade- und Erholungsnutzung Lechstrand“ vor.