Kein Stand am Hauptplatz: Landsberger Taxifahrer sind verärgert

Bernd Schmidt, Obmann der Taxizentrale Landsberg, ist verärgert: Wegen der Ruethenfesttribüne am Hauptplatz können Taxis gleich mehrere Wochen den dortigen Stand nicht anfahren.

Bei vielen Menschen ist die Vorfreude auf das Landsberger Ruethenfest groß, für manche ist das historische Kinderfest aber auch mit Einschränkungen verbunden. Die Taxiunternehmen sind etwa verärgert, weil sie wegen der großen Tribüne am Hauptplatz ihren dortigen Stand nicht nutzen dürfen. Und zwar deutlich länger, als von ihnen zunächst angenommen. Bernd Schmidt, Obmann der Taxizentrale in Landsberg, übt deswegen Kritik. Die Stadtverwaltung sieht allerdings keine andere Lösung.

Schmidt hat seinen Unmut bereits in einer E-Mail an Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und Landrat Thomas Eichinger ( CSU) kundgetan. Diese liegt unserer Redaktion vor. Die an die Taxizentrale angeschlossenen Unternehmen seien als Teil des ÖPNV demnach weder angehört, geschweige denn zu irgendeiner Sitzung oder Besprechung eingeladen worden, um konstruktive Lösungen zu erarbeiten. Der Stadt wirft Schmidt vor, dass dieselben Fehler wie bei vorherigen Ausgaben des Ruethenfests gemacht worden seien.

