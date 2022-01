Gibt es im Kreis Landsberg keine Corona-Neuinfektion?

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Landsberg am Sonntag keine Corona-Neuinfektion. Das LT fragt beim Landratsamt nach.

Am Freitag- und Samstagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut noch jeweils mehr als 100 Neuinfektionen im Landkreis Landsberg, am Sonntag dann allerdings keine einzige. Das LT hat bei Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, dazu nachgefragt.

Laut Wolfgang Müller sind die Angaben auf der Seite des Robert-Koch-Instituts nicht zutreffend. "Ich weiß nicht ob es zu einem Meldeverzug gekommen ist oder ein anderes Problem vorliegt, aber wir haben mindestens 150 neue Corona-Fälle."

Inzidenz sinkt in zwei Tagen um über 50 Punkte im Kreis Landsberg

Die ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen auf 100.000 Einwohner) sank im Landkreis Landsberg von 678,4 am Freitag auf 626,3 am Sonntag, weil es am Sonntag vermeintlich keine Neuinfektionen gab. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden - Stand Samstag - 10.739 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Im Landkreis Landsberg starben bislang 117 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. (lt)

Lesen Sie dazu auch