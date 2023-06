Keine Durchfahrt in der Weilheimer Straße in Landsberg

Die Stadtwerke sanieren den Kanal. Die Straße wird voraussichtlich bis September gesperrt. Welche Umleitung eingerichtet wird.

Wer in den kommenden Wochen im Landsberger Osten Richtung Weilheim und zurück möchte, der muss mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Denn ab Montag, 3. Juli, beginnt in der Weilheimer Straße eine Kanalsanierung der Stadtwerke. Der Bereich zwischen dem Reischer Talweg und der Ummendorfer Straße wird komplett gesperrt.

Das Kommunalunternehmen erneuert den Entwässerungskanal auf einer Länge von rund 400 Metern in zwei Abschnitten. Das unterirdische Bauwerk sei in die Jahre gekommen, weshalb Instandsetzungsarbeiten notwendig sind. Laif Peltz, Projektleiter bei den Stadtwerken: „Den Großteil der Strecke können wir im Schlauchliner-Verfahren durchführen. Das ist schnell, leise und sauber. Nur das erste Drittel der Arbeiten wird in offener Bauweise durchgeführt, weil in diesem Bereich eine Kompletterneuerung nötig ist.“ Die Weilheimer Straße ist für die Durchfahrt komplett gesperrt, bis alle Arbeiten abgeschlossen sind. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Stadtwerke rechnen mit der Fertigstellung bis spätestens Anfang September.

Straße im ersten Bauabschnitt in Landsberg ist schwer beschädigt

Der erste Abschnitt zwischen der Einmündung Ummendorfer Straße und Reischer Talweg ist schwer beschädigt, deshalb errichten die Stadtwerke auf 120 Metern einen neuen Kanal in offener Bauweise. Gleichzeitig startet der zweite Abschnitt zwischen der Einmündung Reischer Talweg bis zum Kreisverkehr am Bayertor. Dort kommt das sogenannte Schlauchliner-Verfahren zum Einsatz, bei dem mit Kunstharz getränkte Schläuche in die Rohre eingebracht werden. Die Leitungen werden dann mit Luft aufgeblasen, was die Schläuche an die Innenwände der alten Rohre presst. Durch UV-Strahlung härten die neuen Leitungen aus.

Die Weilheimer Straße in Landsberg wird aber Einmündung in die Ummendorfer Straße bis zur Einmündung in den Reischer Talweg gesperrt. Foto: Christian Rudnik

Die Weilheimer Straße wird während der Bauarbeiten zwischen den Einmündungen Ummendorfer Straße und Reischer Talweg voll gesperrt. Die großräumige Umleitung läuft in beide Richtungen über die Münchener Straße und die Schwiftinger Straße. Für die Anlieger der Bayervorstadt und Besucher des Supermarkts und des Geschäftszentrums in der Weilheimer Straße wird eine Umleitung über die Pössinger Straße und die Bayerfeldstraße eingerichtet. Vom Kreisverkehr am Bayertor bis zur Pössinger Straße wird die Weilheimer Straße halbseitig gesperrt und ist nur stadtauswärts befahrbar. Wer stadteinwärts Richtung Münchener Straße oder Neue Bergstraße unterwegs ist, kann die Umleitung über die Johann-Wechsler-Straße und die Doktor-Baur-Straße nutzen, in denen bis zum Ende der Umleitung absolutes Halteverbot gilt.

Auch die Stadt Landsberg richtet einen Baustelle ein

Ebenfalls ab dem 3. Juli erneuert die Stadt in der Weilheimer Straße die Fahrbahndecke vom Ortsausgang Landsberg bis zur Einmündung in die Staatsstraße, die nach Weilheim führt. Deshalb wird auch dieser Bereich voll gesperrt. Wer in Richtung Pürgen oder Weilheim unterwegs ist, sollte daher die Umleitung über die Münchener Straße und die Schwiftinger Straße nutzen, teilen die Stadtwerke mit. (AZ)

