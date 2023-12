Landsberg

19:00 Uhr

Kino-Aktion: Wenn der Nikolaus den Pumuckl mitbringt

Plus An die 150 Kinder und Jugendliche sind im Olympia Filmtheater in Landsberg zu Gast. Die Lions und das Ehepaar Gilk machen es möglich.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Clara und Rudi Gilk haben es auch heuer wieder möglich gemacht und ihr Kino kostenlos zur Verfügung gestellt: Wenn die Rechnung stimmt, dann konnten die Landsberger Lions zum mittlerweile 15. Mal zum Nikolaus-Kino im Olympia Filmtheater des Ehepaars Gilk einladen. Auf den Besuch des Heiligen folgte heuer ein frecher Kobold auf der Kinoleinwand.

Jens Hermanski hatte wie im vergangenen Jahr, die Vorbereitungen für den Nachmittag getroffen und konnte erneut seine ganze Familie als Helfer im Kino einbinden. Unterstützer und Sponsoren waren gefunden worden und im Kinofoyer war bereits alles für den Empfang des kleinen Publikums bereitet. Mehrere Lagen Teller mit einem Sortiment an von Clubmitgliedern selbst gebackenen Kuchen waren übereinandergestapelt, Unmengen an Nikolaus-Mützen warteten auf die Verteilung und einige Helferinnen und Helfer aus den Reihen des Lions Clubs Landsberg waren bereit für den Ansturm der Gäste.

