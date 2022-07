Kino-Open-Air auf dem Landsberger Roßmarkt: Es gibt ab sofort Tickets

Kinogenuss unter freiem Himmel: Das Kino-Open-Air auf dem Landsberger Roßmarkt steht in den Startlöchern. Welche Filme gezeigt werden.

Das Landsberger Kino-Open-Air wird auch heuer wieder zum Filmgenuss in lauen Sommernächten einladen. Diesmal - wenn sich nicht im letzten Moment noch was ändert - ohne all die Einschränkungen und Corona-Auflagen der vergangenen Saison. Vom 28. Juli bis 15. August ist Freilichtkino-Zeit zwischen Bäcker- und Färbertor. Elvis Presley und der neueste Eberhofer-Bayernkrimi sind die Highlights, teilt Familie Gilk vom Landsberger Olympia-Kino mit.

Auf dem Programm stehen auch diesmal Filme, die vor allem gute Laune machen. So ist ab Einbruch der Dunkelheit der neueste Eberhofer-Krimi „Guglhupfgeschwader“ auf der Leinwand zu sehen, in einer Vorpremiere am Samstag, 30. Juli, und dann noch an sieben weiteren Abenden.

Beim Landsberger Kino-Open-Air sind 13 Vortellungen geplant

Das Kino-Open-Air am Roßmarkt, das vom Team des Olympia-Filmtheaters veranstaltet wird, hat bereits zum Auftakt eine Lachnummer auf dem Programm. Man kennt ihn schon vom vergangenen Jahr. „Monsieur Claude“ diesmal bereitet er sein großes Fest vor, eine Überraschungspartie bei der es drunter und drüber geht. Traditonell ist der Familienabend auf dem Open-Air. Zauberhafte Wesen werden in „Die Schule der magischen Tiere“ auftauchen und am Ende unterhält sich gar eine Schildkröte mit den erstaunten Schulkindern.

Sie ist eine leidenschaftliche Sammlerin – er einer dem Ordnung über alles geht. Da sind Konflikte vorprogrammiert, die mit viel Heiterkeit gelöst werden. „Alles in bester Ordnung“ heißt der Film am 31. Juli. Und dann wird auch noch die „Geschichte der Menschheit", leicht gekürzt auf der Leinwand abgehandelt, dargestellt von den besten Comediens Deutschlands. Das Highlight fast zum Schluss: Elvis wird auf dem Kino Open Air wieder lebendig, wenn der aktuelle Kino-Kracher gezeigt wird (Samstag, 13 August).

Der Kartenvorverkauf für alle 13 Vortellungen läuft bereits. Tickets gibt es unter www.kino-landsberg.de und an der Kinokasse des Olympia-Filmtheaters. Bei Unwetter findet die Vorstellung im Kino statt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch