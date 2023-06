Klagt die Stadt Landsberg in Sachen Derivate erneut?

Das Landgericht München lehnte die Klage der Stadt gegen die beratende Firma ab. Sie sieht die Forderungen als verjährt an. Was die Anwaltskanzlei der Stadt vorschlägt. Mehrere Klagen sind möglich.

Die Landsberger Derivataffäre schlug Wellen in ganz Deutschland, strafrechtlich wie im zivilen Streitverfahren. Doch während im Strafrecht eigentlich alle Beteiligten der Stadt einigermaßen ungeschoren nach langen Verfahren davonkamen und freigesprochen wurden, ist die zivilrechtliche Ebene noch nicht vorbei. Vor allem das Thema, was muss die Stadt noch an diverse Bankhäuser leisten oder bekommt sie Geld zurück, steht nur Debatte.

Gericht: Forderungen der Stadt Landsberg sind verjährt

Bei den spekulativen Zinsgeschäften mit der Bank Hauck Aufhäuser Lampe in den Jahren 2008 und 2010 hatte die Stadt mehrere Millionen Euro Verlust gemacht. Es folgten einige Prozesse, weil die Stadt sich falsch beraten fühlte. Zivilrechtlich zog sie dabei bislang immer den Kürzeren: Das Landgericht München I erachtete die Derivate als wirksam, das Oberlandesgericht bestätigte die Entscheidung, und der Bundesgerichtshof nahm die Nichtzulassungsbeschwerde nicht an. Das Bankhaus hatte die Stadt Landsberg auf Zahlung in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro verklagt, nachdem diese 2011 die Zahlungen aus abgeschlossenen Swap-Geschäften eingestellt hatte. Mit Urteil des Landgerichts München vom April 2021 wurde die Zahlungsklage abgewiesen. Dagegen hatte das Bankhaus Berufung zum Oberlandesgericht München eingelegt, und die Stadt wurde zu einer Zahlung in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro verurteilt. Eine Zahlungsklage von etwa zwei Millionen Euro wurde abgewiesen. So die alten Berichte. Ein großes Hin und Her, verwirrend und für den Laien schwer zu durchschauen.

Soll die Stadt Landsberg in Sachen Derivate erneut klagen?

Jetzt klagte die Stadt wieder. Doch auch diese Klage wurde kürzlich beim Landgericht München I abgewiesen. Vereinfacht gesprochen geht es im vorliegenden Rechtsstreit um Schadensersatzansprüche (wegen fehlerhafter Anlageberatung) der Stadt Landsberg gegen das beratende Unternehmen der Hauck Aufhäuser Gruppe. Das Anwaltsbüro der Stadt gibt dem LT Auskunft so weit wie möglich. Das alles wurde nicht öffentlich im Stadtrat diskutiert und wird wahrscheinlich diese Woche der Öffentlichkeit preisgegeben.

Was ist im Moment offiziell bekannt: Beim Landgericht München wurde von der Stadt Landsberg gegenüber dem Bankhaus Schadensersatz für die bisherigen Zahlungen geltend gemacht. Zudem wurde zusätzlich die Feststellung beantragt, dass "das Bankhaus die Stadt von möglichen weiteren Zahlungspflichten aus den Geschäften freizustellen hat, die momentan noch vor anderen Gerichten verhandelt werden". Die Stadt hatte argumentiert, dass die Geschäftsabschlüsse nicht zustande gekommen wären, wenn Landsberg von der Beraterfirma ordnungsgemäß beraten worden wäre. Das lehnte das Gericht mit der Begründung, alle Ansprüche seien verjährt, allerdings ab.

Anwaltskanzlei der Stadt hält Urteil für fehlerhaft

Dieses Urteil des Landgerichts München I hält die jetzige Anwaltskanzlei der Stadt für "fehlerhaft und angreifbar". Man könnte also dagegen vorgehen, und zwar in Form einer Berufung am Oberlandesgericht, und/oder eine Klage gegen die damalige Kanzlei der Stadt erheben, die dann wohl Fehler gemacht haben könnte. Denn das Landgericht geht im Urteil davon aus, dass der Mahnantrag keine Verjährungshemmung bewirkt habe, weil er nicht hinreichend individualisiert worden sei. Und zwar in Bezug auf den geltend gemachten Geldbetrag und wie er sich aus den einzelnen Ansprüchen zusammensetzt. Zudem sind noch einige andere Dinge strittig. Die Stadt hat die Anwaltskanzlei inzwischen gewechselt.

Die jetzt beauftragte Kanzlei der Stadt, Kanzlei Roessner, glaubt an Erfolgsaussichten in einer Klage. Und zwar in doppelter Form: Man legt Berufung ein und erklärt gleichzeitig der ursprünglich von der Stadt beauftragten Kanzlei den Streit und wartet ab, was entschieden wird. So könnte man eine Bindungswirkung vom ersten Prozess auf den zweiten Prozess erreichen. Eine juristisch interessante Lösung. Man darf auf die offizielle Nachricht gespannt sein, ob sich die Stadt auf einen neuen Rechtsstreit einlässt.