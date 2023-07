Kleinbrand in Landsberger Wohnung wegen defekter Mikrowelle

In einer Wohnung in Landsberg gerät eine Mikrowelle in Brand. Der Bewohner muss danach ins Krankenhaus.

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist am frühen Donnerstagabend bei einem Kleinbrand in einer Wohnung im Landsberger Südwesten entstanden.

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall in einem vierstöckigen Mehrparteienhaus am Danziger Platz. Dort entstand aufgrund eines technischen Defekts an einer Mikrowelle in einer Küche ein Kleinbrand. Der 32-jährige Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde stationär im Klinikum behandelt. (AZ)

