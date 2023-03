Kleinkind rennt in Landsberg auf die Straße und wird von Auto erfasst

Ein zweijähriges Kleinkind rennt in der Landsberger Innenstadt auf die Straße und gegen den Heckbereich eines Auto. Das Mädchen wird leicht verletzt.

Ein Kleinkind ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Landsberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich eine 23-Jährige aus dem nördlichen Landkreis mit ihrer zweijährigen Tochter in einer Apotheke an der Hubert-von-Herkomer-Straße.

Plötzlich entfernte sich das Mädchen von ihrer Mutter und rannte auf die Fahrbahn. Dort lief sie in den rechten Heckbereich eines Pkw und wurde leicht verletzt. Das Kleinkind wurde mit einem Rettungswagen in das Landsberger Klinikum gebracht, wo es laut Polizei vorsorglich eine Nacht überwacht wurde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch