Kleinkunst: s'Maximilianeum lockt mit Uphoff, Rebers und dem Kavernenduo 2.0

Die Landsberger Kleinkunstbühne stellt ihr Programm 2023/2024 vor. Neuerungen gibt es beim Vorverkauf und den Eintrittspreisen.

„Ein Programm mit Hochkarätern der deutschen Kabarettszene“ versprechen die Macher der Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum für die Saison 2023/2024. Und es sind in der Tat Künstler mit illustren Namen, die das Team nach Landsberg locken konnte. Das sei eher Zufall und nicht so geplant gewesen, meint Programmgestalter Armin Federl bei der Vorstellung. Vielmehr habe sich die Suche nach einem Politkabarettisten, mit dem die Bühne traditionell am 3. Oktober die Saison eröffnet, als schwieriger als sonst gestaltet.

„Irgendwie hatten alle an dem Tag schon etwas vor“, so Federl. Weil aber der Kontakt schon mal da war, wurde für die am 3. Oktober Verhinderten gleich andere Termine gesucht. Deshalb dürfen sich Besucher nicht nur auf Andreas Rebers freuen, der schließlich doch zum Saisonstart Zeit hatte, sondern auch auf Lars Reichow, Max Uthoff, Thomas Reis oder Matthias Deutschmann.

Weniger Vorverkaufsstellen und höhere Eintrittspreise

Ab Oktober gibt es einige organisatorische Neuerungen, die für alle Vorstellungen gelten. So werden die „eigenen“ Vorverkaufsstellen Radlspaß Landsberg und Spielkiste Kaufering aufgegeben. „Schweren Herzens“, wie Rolf Jürgen Lang bedauert, allerdings sei die Nachfrage in jüngster Zeit deutlich rückläufig gewesen. Als Grund nennt Lang die Tatsache, dass der Vorverkauf mittlerweile weitgehend über das Stadttheater abgewickelt wird. Künftig gebe es also Karten nur noch über das Stadttheaterbüro und das Reisebüro Vivell. Damit einhergehend werde auch der Vorverkauf wie beim Stadttheaterprogramm üblich, zunächst nur bis einschließlich Januar freigegeben.

Wichtigste vorgestellte Änderung ist die Preisgestaltung. „Unsere Eintrittspreise lagen seit Jahren unter denen vergleichbarer Bühnen in der Region.“ Für Veranstaltungen im Foyer gilt jetzt ein Einheitspreis von 20 Euro. Bei Auftritten im Theatersaal wurde vom Vorstand ein Rahmen von 24 bis 29 Euro festgelegt. Dies sei einerseits auf Druck der Künstleragenturen geschehen, denen 22 Euro-Eintritte einfach zu wenig waren, andererseits „war es auch für uns immer schwieriger, kostendeckend zu arbeiten“.

Andreas Rebers schaut „Rein geschäftlich“ im Landsberger Stadttheater vorbei. Foto: Michael Hochgemuth

Zum Programm: Die Veranstaltungen sind, wenn nicht anders angegeben, sonntags. Sie beginnen bis auf eine um 19.30 Uhr. Start ist am Dienstag, 3. Oktober, mit Andreas Rebers, der „Rein geschäftlich“ auf den derzeitigen gesellschaftspolitischen Wahnsinn blickt. Am 22. Oktober geht es bereits weiter. Multitalent Lars Reichow, der vor zwei Jahren für Begeisterungsstürme in Landsberg sorgte, wird diese mit seinem neuen Programm „Wunschkonzert – Best of Klaviator“ sicher erneut auslösen. Am 12. November dann klappt es hoffentlich endlich mit dem Auftritt von Ardhi Engl, der mit seinen „Solo Sketches“ mehrfach der Pandemie zum Opfer fiel genauer gesagt verschoben werden musste.

Lesen Sie dazu auch

Beim Weihnachtsbrettl gibt es Punsch. Plätzchen und mehr

Am Freitag, 1. Dezember, kommt der von der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ bestens bekannte Max Uthoff mit seiner scharfen Zunge und einem Programm, das so frisch ist, dass es derzeit noch namenlos daherkommt. „Obacht Weihnacht“ heißt es am 17. Dezember, wenn das traditionelle, kultige, mit Punsch und Plätzchen garnierte Weihnachtsbrettl im Foyer des Stadttheaters aufschlägt. Das Jahr 2024 startet für s‘Maximilianeum am 28. Januar mit dem Satiriker Matthias Deutschmann, der unter dem Titel „Mephisto Consulting“ seine „Kunden“ aus Bundeswehr, AfD, Reichsbürgertum und vielem mehr „berät“.

Am 11. Februar ist Faschingssonntag. Das Kleinkunstteam hat sich dafür mal etwas Besonderes ausgedacht: Ab 18.30 Uhr darf das Tanzbein geschwungen werden, zu Musik von „Tam Tam Combony“. Die Combo hat Armin Federl in Dresden gehört und sie vom Fleck weg engagiert. Und sie kommen „obwohl sie eigentlich nie so weit zu einem Auftritt fahren“. Zumindest haben sie das Armin Federl erzählt. Lokalpolitik, genüsslich satirisch beleuchtet – dafür steht das Landsberger Kavernenduo 2.0 mit Monica Calla, Claudia Steinhoff, Matthias Bartels und Rolf Jürgen Lang sowie Stefan Arnold. „Es werden bereits kräftig Themen gesammelt“, sagen die Macher über ihr Politmagazin „Wer hat denn hier den Hut auf“.

Sarah Hakenberg kommt mit ihrem Programm "Mut zur Tücke" nach Landsberg. Foto: Reinhard Dorn

Am 17. März kommt Fil Tägert nach Landsberg. Das wurde aber auch Zeit, denn der Berliner, der mit Comics seine künstlerische Laufbahn begann, ist seit weit mehr als zehn Jahren auf der Bühne aktiv. Das s‘Maxi-Team verspricht „einen sehr lebendigen Abend“ – Titel „Cringe!“ Noch Fragen? „Du sollst nicht verblöden“ ist das elfte Gebot, das Thomas Reis am 21. April dem Landsberger Publikum mit scharfzüngiger Wortakrobatik näher bringt. „Mut zur Tücke“ hat im November 2023 Premiere im Lustspielhaus in München. Am 5. Mai präsentiert Sarah Hakenberg das bis dahin sicher weiter mutierte Programm in Landsberg. Am 9. Juni ist Schluss, die knallbunt auftretenden und singenden Zucchini Sistaz beschließen die Saison von s‘Maximilianeum mit swingender „Gemüsikalischer Unterhaltungskunst“.