Klinikum Landsberg: Aufschiebbare Behandlungen werden weiter ausgesetzt

Aufschiebbare Operationen an den Krankenhäusern müssen weiterhin zurückgestellt werden. Wegen Corona verlängert die Regierung von Oberbayern eine entsprechende Anordnung nochmals.

Vor dem Hintergrund einer anhaltend hohen Belastung des Gesundheitssystems durch die Corona-Pandemie hat die Regierung von Oberbayern 76 Kliniken im Regierungsbezirk dazu verpflichtet, unter medizinischen Aspekten aufschiebbare stationäre Behandlungen weiterhin auszusetzen. Unter diesen Krankenhäusern befinden sich auch das Landsberger Klinikum und die Kliniken in den benachbarten oberbayerischen Landkreisen, geht es aus einer Pressemitteilung hervor.

Die seit November 2021 geltenden und zuletzt bis 2. April befristeten Anordnungen werden für die 57 oberbayerischen Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser (Stufe 3a des Notfallplans zur Corona-Pandemie) als auch für 19 weitere Kliniken, die zuvor Covid-19-Patienten nicht oder nur untergeordnet behandelt hatten (Stufe 3b), bis 18. April verlängert.



Die Regierung sieht auf den Intensivstationen keine Entspannung

Ausnahmen für diese sogenannten „elektiven Eingriffe“ können nach wie vor in Abstimmung mit den für die jeweilige Region zuständigen Ärztlichen Leitern Krankenhauskoordinierung zugelassen werden, sofern die dadurch in Anspruch genommenen Betten innerhalb von 48 Stunden insbesondere für einen möglichen erhöhten Bedarf an Notfallbehandlungen wieder zur Verfügung stehen.

Um stationäre Kapazitäten für die Versorgung aller Notfall- und Intensivpatienten sicherzustellen, bleiben die Anordnungen weiterhin notwendig, so die Überzeugung der Regierung: Im Intensivbereich sei bei der Belegung durch Covid-Patienten seit Februar keine Entspannung zu verzeichnen. Die durchschnittliche Auslastung der Intensivbetten liege in Oberbayern aktuell bei 93 Prozent. Zusätzlich seien im Bereich der Normalpflegebetten die Zahlen der Patienten mit Haupt- oder Nebendiagnose Covid-19 weiterhin deutlich angestiegen. In einzelnen Bereichen führe dies aktuell zu einer Auslastung an vielen Tagen bis zu 96 Prozent.

Beim Personal tun sich in den Krankenhäusern erhebliche Lücken auf

Erschwerend komme nach wie vor hinzu, dass sich die Personalsituation in den Krankenhäusern weiter zuspitze. Viele Mitarbeitende könnten krankheitsbedingt, wegen eigener Quarantäne oder betreuungsbedürftigen Angehörigen ihren Dienst nicht ausüben. Der Personalausfall in den einzelnen Krankenhäusern betrage aktuell zwischen 20 und 30 Prozent. Aus diesen Gründen seien nach wie vor in größerem Umfang überregionale Patientensteuerungen erforderlich.

Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen bleiben von der Anordnung weiterhin nicht berührt. (lt)